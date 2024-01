Haarlemse Paul rent en ruimt straat op in blikjesjurk: "Taylor Swift is mijn inspiratie"

Paul Waye heeft januari omgedoopt tot 'canuary'. Een 'can' is het Engelse woord voor 'blikje'. De uit Engeland afkomstige Haarlemmer Paul ruimt daarom de hele maand zoveel mogelijk blikjes op van de Haarlemse straten. En dat doet hij hardlopend. Normaal in bananenpak, maar nu in een speciaal voor hem ontworpen jurkje van blikjes.

Paul doet al jaren aan ploggen, oftewel hardlopend zwerfafval opruimen. In Haarlem en omgeving. Bewapend met handschoenen en afvalzakken probeert hij de regio dagelijks een stukje schoner achter te laten. Vaak in bananenpak, om aandacht te trekken en zo andere mensen te inspireren om ook afval op te ruimen. Tekst loopt door na de video, waarin Paul uitlegt wat ploggen is:

Paul Waye maakt een trainingsrondje voor het WK - NH Nieuws

Maar nu heeft Paul zijn bananenpak even in de kast laten hangen. Want in januari draait het voor hem vooral om blikjes en daar moet dan natuurlijk een passende outfit bij. Daar heeft de 'rennende raper' iets creatiefs op verzonnen: een jurk van platgetrapte blikjes. "Ik photoshop elke week een film- of concertposter en laatst deed ik dat met een poster van Taylor Swift. Die imiteer ik dan als plogger. Zij had een glitterjurkje aan, maar ik stond ernaast met mijn bananenpak. En daar werd ik door bekenden even kritisch op aangesproken. Dat moest dus beter. Toen dacht ik aan een jurk, gemaakt van gebruikte blikjes", legt Paul uit. Haarlemse jurk En zo geschiedde. Met hulp van de Haarlemse ontwerpstudio Geesken Vormgeving vervaardigde hij zijn eigen 'glitterjurkje'. "Vastgemaakt aan een doek, die ooit in de Cronjéstraat hing. Er zitten zo'n 300 blikjes uit de omgeving in verwerkt. Een échte Haarlemse jurk dus", vertelt hij trots. Tekst loopt door na de foto.

De posters van Taylor Swift en de versie Paul Waye - Foto: Paul Waye

Komende weken is Paul in en rond Haarlem te zien én te horen in zijn blikjesjurk. "Hij is zo niet zwaar en 'ademt' eigenlijk beter dan mijn bananenpak", legt Paul uit. "Maar hij maakt wel een hoop lawaai. Ik trek 'm ook niet iedere dag aan, hoor. Zeker niet als het regent, haha. Dan gaat de jurk roesten." "Ik heb hem wel aanstaande zaterdag aan tijdens een plogging-event in Haarlem. Mijn grote doel is de halve marathon van Egmond. Dan heb ik ook een vlag bij me van twee meter lang, ook gemaakt van blikjes. Laat het daar maar lekker waaien!" Canuary Sinds 2019 doet Paul altijd iets 'geks' in januari, ooit ontstaan als onderlinge wedstrijd met andere internationale ploggers. "De één verzamelde dopjes, ik begon met energy drinks. Toen noemde ik het nog 'energycanuary'. Daarna ben ik alle soorten blikjes gaan opruimen in januari. Vorig jaar had ik er bijna 8.000. Als je ze naast elkaar legt, heb je een lint van bijna één kilometer lang." 'Canuary' is nog maar net begonnen en Paul heeft inmiddels een paar honderd blikjes opgeraapt. Wordt zijn opbrengst dan deze maand niet een stuk lager dan vorig jaar, nu er meer kapers op de kust sinds er statiegeld op de blikjes zit? "Het kan zijn dat ik minder blikjes vind die nog heel zijn, omdat bijvoorbeeld daklozen en kinderen ze al hebben opgeraapt in ruil voor statiegeld. Ik vind nu ook vooral platgetrapte blikjes, maar zorg er wel voor dat deze gerecycled worden. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk veel minder te vinden dan vorig jaar!"