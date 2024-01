Ajax geeft Mikautadze ruimte voor transfer

Ajax betaalde eind augustus ruim 16 miljoen euro aan het Franse FC Metz voor Mikautadze, die meedeed in zes competitiewedstrijden. In twee van die duels was hij basisspeler.

Naast Mikautadze reizen Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos, allen om medische redenen, niet mee naar Cádiz. Ajax verblijft tot en met zondag in Spanje ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Trainer John van 't Schip selecteerde 29 spelers. Ajax speelt zondag een oefenwedstrijd tegen Hannover 96.