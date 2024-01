Zanger Wolter Kroes betrokken bij auto-ongeluk in Wormerveer

Op een druk kruispunt op de N246 bij Wormerveer heeft vanmiddag een botsing tussen twee auto's plaatsgevonden. Eén van de betrokken auto's bij het ongeluk is die van zanger Wolter Kroes. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk.

De grijze Mercedes werd bestuurd door zanger Wolter Kroes uit Wormerveer. Kroes is bekend van zijn hits Ik heb de hele nacht liggen dromen, Niet normaal en Viva Hollandia.

Zwaargewonde fietser (14) in Koog aan de Zaan is zoon van Wolter Kroes

