Wolter Kroes betrokken bij auto-ongeluk in Wormerveer: "Ben mij rot geschrokken"

Rond 14.30 uur vanmiddag botsten de twee auto's op elkaar. Daarbij raakten de auto's zwaar beschadigd, maar de bestuurders niet gewond. Door het ongeluk regelde de politie tijdelijk het verkeer op het drukke kruispunt op de N246.

De grijze Mercedes werd bestuurd door zanger Wolter Kroes uit Wormerveer. Kroes is bekend van zijn hits Ik heb de hele nacht liggen dromen, Niet normaal en Viva Hollandia. Via Instagram laat de zanger weten dat hij zich is rot geschrokken na het ongeluk. Hij is opgelucht dat er niemand bij het ongeluk gewond is geraakt: "We hebben bij mij thuis een bak warme koffie gedronken en zijn samen van de schrik bekomen."