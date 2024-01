Verdachte in moordzaak tattoo-artiest: 'Steve in de val gelokt door pedojager'

El B. zei vanochtend in de rechtbank van Alkmaar gefrustreerd te zijn. Hij houdt vol dat zijn vriend Steve op de avond van 6 maart gewond bij hem aankwam in zijn appartement aan de Egholm in Hoofddorp. Steve wilde geen hulpdiensten, dus zou El B. hem die nacht hebben verzorgd.

"Als het gelukt was, was ik een held geweest"

"Een getuige heeft verklaard dat er meerdere malen aan hem is verteld dat deze man van plan was Steve in de val te lokken en zich daarbij wilde voordoen als 13-jarige jongen", licht Poelmeijer toe. Een andere getuige zou deze verklaring hebben bevestigd.

De Officier van Justitie blijft dan ook bij het scenario van een uit de hand gelopen vechtpartij, waarbij El B. zijn medewerker en vriend Steve het licht uit de ogen sloeg. Maar de verdediging komt met een heel ander scenario. Uit het politieonderzoek zou blijken dat Mahakena voornamelijk via het platform 'Bullchat' contact had met minderjarige jongens. Een pedojager zou Steve als wraak die bewuste avond in elkaar hebben geslagen.

Volgens advocaat Vincent Poelmeijer zijn er drie feiten die het onwaarschijnlijk maken dat El B. de dader is: "Hij heeft zelf 112 gebeld, heeft continu consistent verklaard en had geen zichtbaar letsel. Dat zou je wel verwachten als hij geweld zou hebben gebruikt tegen Mahakena." Het OM vindt het ontbreken van verwondingen bij El B. geen bewijs om een mishandeling uit te sluiten.

"Ik zie mezelf op m'n knieën die broekspijp openknippen. Ik zie mezelf die hartmassage geven, ik heb alles gedaan. En als het gelukt was, was ik een held geweest, en nu zit ik hier, in het verdachtenbankje", verklaarde hij wanhopig tegenover de rechter.

Over waar deze 'pedojager' zich die avond ophield, zijn de verdediging en het OM het oneens. Telefoongegevens zouden volgens het OM aantonen dat hij die avond laat niet in Hoofddorp was, maar volgens de verdediging heeft hij zijn telefoon gewoon uitgezet en was daardoor niet traceerbaar. De vermeende pedojager zelf zou tegen de politie hebben gezegd dat hij in Zwolle was.

Het geschetste alternatieve scenario is volgens de Officier niet relevant, omdat bewezen zou zijn dat het geweld tegen Steve ín de woning van El B. moet hebben plaatsgevonden. De lezing dat Steve gewond bij hem aankwam zou onderuit worden gehaald, omdat alleen bloedspatten binnen in het appartement zijn gevonden en niet buiten of op de gang.

Financieel kapot

El B. hoopt morgen van de rechtbank te horen dat hij de volgende zitting in vrijheid mag afwachten. "Het kan toch niet zo zijn dat je zes maanden in een celletje zit, terwijl je alles hebt gedaan wat je moet doen. Het is me gewoon niet gelukt [om Steves leven te redden, red.]", zei hij wanhopig tegen de rechter. "Als het wel was gelukt dan had Steve hier nu zelf kunnen zeggen wat er gebeurd is."

Dat hij verdacht wordt van het doden van Steve zou hem financieel kapot maken, omdat El B. zijn tattooshops niet kan runnen nu hij vastzit. "Ik wil redden wat er te redden valt, mijn winkels, alles wat ik heb opgebouwd in de afgelopen vijf jaar is allemaal kapot aan het gaan."

Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, is er nog geen inhoudelijke zitting gepland. Op 4 maart is de volgende voorbereidende zitting in de zaak.