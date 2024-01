Buurt over rotonde overleden fietser (22): "Ongeluk bijna niet te vermijden"

Een 22-jarige vrouw uit Velsen is dinsdagochtend omgekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. De vrouw fietste over een rotonde bij de Dokweg in IJmuiden, eentje die volgens de buurt als een heel druk kruispunt met veel vrachtwagens wordt omgeschreven. "Dat er dan wat gebeurt, is niet te vermijden", aldus een omwonende.