Serval-sensatie: twee ontsnapte 'tijgerkatten' in één dag gevangen

In Noord-Holland zijn vandaag niet één, maar twee ontsnapte servals gevangen. Zowel in Kudelstaart als in 't Gooi is de dierenambulance erin geslaagd de ontsnapte katachtigen te herenigen met hun baasje. Met name de serval in 't Gooi was niet voor één gat te vangen.

Foto: Beeld: Inter Visual Studio/ Dierenambulance Amstelland De Ronde Venen

Een van de twee servals, een soort 'tijgerkat', ontsnapte gisteravond in een woonwijk in Kudelstaart. Een oplettende buurtbewoner spotte het dier en schakelde de dierenambulance in. Die lukte het om de eigenaar te achterhalen en het dier de volgende ochtend te vangen. Volgens Miriam Bosman van dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland is de snelle vangactie vooral te danken aan het feit dat mensen op afstand bleven. "Het is natuurlijk een gevaarlijk dier, dus ga er nooit zelf op af", waarschuwde ze. Ook in 't Gooi is vandaag een serval gevangen, maar dit was allesbehalve een snelle vangactie. Zoektocht van tweeënhalve maand Deze serval werd op 22 oktober voor het eerst gezien op de Westerheide, waarna een grote zoektocht naar de katachtige op poten werd gezet. Ondanks de inzet van het Dog Search Team, wildcamera's, een vangkooi, rauwe kip en wildedierenexpert 'Ranger Rob' lukte het maar niet om het beest te vangen. "De serval hoort niet thuis in onze natuur en het duurt nu te lang", aldus de expert destijds. Begin december werd de serval weer gezien in een boom aan de Museumlaan in Huizen. Waarvan hij neer leek te kijken op de mensen die hem maar al te graag wilden vangen. Dat lukte toen bijna, maar de serval nam opnieuw de benen. Na tweeënhalve maand is de Gooise ontsnapte serval dan nu eindelijk gevangen op de Nieuw Bussumerheide in Huizen. Het beest zat wederom in een boom. Een boswachter wist samen met het Dog Search team en de dierenambulance de serval te vangen. "Het was een felle rakker", aldus de boswachter. Eind 2022 liep serval Tora een week lang door Zaandam. Maart vorig jaar werd in Hilversum hard gezocht naar serval Lareina. Zo werd de serval in Kudelstaart gevangen.

Serval als huisdier, mag dat? Vanaf 1 juli 2024 staat de serval niet meer op de zogenaamde huis- en hobbydierenlijst. Dit betekent dat het vanaf die datum niet meer is toegestaan om als particulier een serval als huisdier aan te schaffen. Ook mag er niet meer mee gefokt worden.