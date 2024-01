Boskat Oreo uit Heemskerk schrok van harde vuurwerkknallen en is nu al dagen vermist

Deborah Kroes uit Heemskerk is ten einde raad. Al dagenlang is ze met man en macht op zoek naar haar geliefde kat Oreo. Die nam de benen toen ze in een onbewaakt moment de tuin in glipte en daar de vuurwerkknallen om de oren kreeg. "Ik heb overal geflyerd en in elke groepschat iets laten weten, maar niemand heeft iets gezien."

Sinds 30 december is de vijfjarige Siberische boskat Oreo van de Heemskerkse Deborah Kroes spoorloos. "Ik hoorde een harde knal in de tuin en plots was hij weg", vertelt Deborah. Haar kat raakte overweldigd door de onverwachte geluiden van het vuurwerk, waardoor hij wegliep uit de tuin bij de Oosterstreng in Heemskerk. Sindsdien is het beestje spoorloos. Deborah heeft Oreo inmiddels aangemeld bij de stichting Amivedi, die zich inzet voor vermiste dieren, maar vooralsnog zonder resultaat.

Oreo neemt wel vaker de benen, deze keer bleef hij onvindbaar. Deborah is bezorgd en verdrietig, "Normaal komt hij snel terug als er luide knallen zijn." Van het verspreiden van flyers tot het doorkammen van nabijgelegen gebieden, elke dag gaat staat in het teken om Oreo veilig en wel terug te vinden. Tot nu toe is er nog geen spoor van hem gevonden.

Stichting Amivedi: "Het aantal vermiste huisdieren is bijna hetzelfde als voor de coronapandemie. In totaal hebben we 71% van de katten en 92% van de honden terug thuisgebracht. Dit jaar zal dat rond hetzelfde percentage liggen." De cijfers van 2023 zijn nog niet bekend.

Heb jij een vermiste hond of kat? Meld het bij Amivedi.nl