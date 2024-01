Kunstenares aangeslagen door vernielde ballen in Amstelveens park: "Ik huil"

Kunstenares Cindy Bakker is er kapot van dat het kunstwerk dat zij samen met Amstelveense kinderen ontwierp, is vernield. Het gaat om het kindvriendelijke kunstwerk 'De Bal' in wijkpark Middenhoven. Het kunstwerk werd nog geen twee maanden geleden feestelijk onthuld.

'De Bal' bestaat uit negen gele ballen in verschillend formaat. De gemeente had Cindy gevraagd om een kindvriendelijk kunstwerk te ontwerpen en daarbij liet ze zich inspireren door Amstelveense kinderen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Volgens wethouder Raat is kunst in de openbare ruimte altijd kwetsbaar, maar zijn de aangerichte vernielingen 'verdrietig en nutteloos'. "We gaan dit zo snel mogelijk herstellen, hopelijk blijft het bij deze ene keer. Want in het zuiden van Amstelveen staat maar weinig kunst in de openbare ruimte."

Toch is het de tweede keer in korte tijd dat in Middenhoven kunst in de openbare ruimte ten prooi valt aan vandalen. In augustus vorig jaar werd de kunstkoe op de rotonde van de Gondel en de Dr. Willem Dreesweg namelijk twee keer besmeurd en beklad. Inmiddels heeft de koe haar bonte palet kleuren - symbool voor diversiteit van de Amstelveense bevolking - weer terug.

Tekst gaat verder onder afbeelding