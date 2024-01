Relatieve rust tijdens oud en nieuw in regio Haarlem, maar afsteekverbod genegeerd

In de regio Haarlem lijkt de jaarwisseling relatief rustig te zijn verlopen. Op het dodelijke 19-jarige slachtoffer na , dat omkwam tijdens het afsteken van vuurwerk in Haarlem, zijn er geen grootschalige incidenten geweest.

Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland moesten moesten brandweer en ambulances naar in totaal 234 incidenten in de hele regio Kennemerland. Dat zijn er achttien minder dan vorig jaar. In totaal waren er in Kennemerland vier woningbranden. Negen keer was er sprake van brandende voertuigen. Er zijn voor zover bekend geen meldingen geweest van agressie tegen hulpverleners in de regio Kennemerland.

Haarlem: afsteekverbod massaal genegeerd en fataal ongeval

Op de Noord Schalkwijkerweg in Haarlem kwam op oudejaarsavond, kort voor middernacht, een 19-jarige man om het leven bij het afsteken van vuurwerk. Uit piëteit voor de nabestaanden doet de politie verder geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer.

Wel is duidelijk dat agenten en de explosieven opruimingsdienst van Defensie na het ongeluk onderzoek hebben gedaan in de woning van de man. Daar werd meer zwaar vuurwerk gevonden, dat op het strand van Bloemendaal veilig tot ontploffing is gebracht.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Haarlem is het nog te vroeg om een totaalbeeld te hebben van de schade en vernielingen door vuurwerk rond oud en nieuw. Daarom kan deze jaarwisseling ook nog niet worden vergeleken met eerdere jaargangen. Wel is duidelijk dat het afsteekverbod dat in de hele gemeente gold, massaal is genegeerd. Het fatale ongeval is 'droevig', zegt de woordvoerder.

De lokale Actiepartij stelt volgende week raadsvragen over de jaarwisseling. De partij vindt dat het handhaven van het afsteekverbod van consumentenvuurwerk 'totaal kansloos is gebleken'. De Actiepartij pleit voor een landelijk verkoopverbod en vindt dat burgemeester Wienen daarvoor moet pleiten in politiek Den Haag.

De woordvoerder laat weten dat het gemeentebestuur van Haarlem daar uiteraard voorstander van is: "Het is duidelijk dat de gemeente Haarlem, die gekozen heeft voor een gemeentelijk vuurwerkverbod, aandringt op landelijke regelgeving die dit effectiever maken." De gemeente pleit voor een verkoopverbod in plaatsen waar al een afsteekverbod geldt, maar ziet het liefst dat zowel verkoop als het afsteken van vuurwerk in heel Nederland worden verboden.

Heemstede en Bloemendaal: 'rustig en veilig verlopen'

De gemeente Bloemendaal en Heemstede laten weten dat in beide gemeenten de avond en nacht rustig zijn verlopen. Er hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan. In beide gemeenten gold een algeheel vuurwerkverbod. In Heemstede werd dat niet overal nageleefd.

In Bloemendaal moest de brandweer twee keer voor een brandje uitrukken. "De politie is op de avond en in de nacht van oud en nieuw zoveel mogelijk op straat aanwezig geweest. Om bij incidenten snel ter plaatse te zijn", aldus een woordvoerder van beide gemeenten.

Zandvoort: 'heel rustig met oud en nieuw'

In Zandvoort was er één brand te blussen. De gemeente spreekt daar ook over een 'heel rustige' nieuwjaarsviering. Onder meer op de boulevards en het strand was het verboden om vuurwerk af te steken.