Van Marbella tot Belek en van Cádiz tot Velsen-Zuid: Noord-Hollandse clubs op trainingskamp

Ajax, AZ en FC Volendam zijn vandaag in het vliegtuig gestapt voor een trainingskamp in warmere oorden. Van de Noord-Hollandse clubs blijft alleen Telstar in Nederland.

AZ

De Alkmaarders verblijven de komende dagen in Marbella. In de Spaanse kustplaats staat er zaterdag een oefenwedstrijd gepland tegen de Duitse grootmacht Borussia Dortmund. De Duitsers staan vijfde in de Bundesliga. Later vandaag zal bekend worden welke jeugdspelers AZ meeneemt naar Spanje.

AZ hervat de eredivisie op zaterdag 13 januari met een uitwedstrijd tegen FC Twente.

Ajax

Ajax gaat naar het Spaanse Cádiz van 2 tot 7 januari. Zondag speelt de ploeg van John van 't Schip een oefenwedstrijd tegen het Duitse Hannover 96. Dat team speelt in de tweede Bundesliga en staat momenteel op een achtste plaats.

Ajax begint aan de tweede helft van de competitie op zondag 14 januari. Dan spelen de Amsterdammers uit tegen Go Ahead Eagles.

FC Volendam

FC Volendam stapte vanochtend in het vliegtuig naar het Turkse Belek. Voor de ploeg van Regilio Simons en Michael Dingsdag staan er twee oefenwedstrijden gepland. Vrijdag speelt Volendam tegen Spartak Tirana en drie dagen later is FC Winterthur de tegenstander. Op dinsdag 9 januari vliegt de ploeg weer terug naar Volendam.

Op zondag 14 januari vervolgt FC Volendam de competitie. Dan spelen ze thuis tegen Almere City FC.

Telstar

Telstar gaat niet op trainingskamp. Voor de mannen van Mike Snoei stond vandaag de eerste training van het nieuwe jaar gepland. Zaterdag oefent Telstar in het Telstar Stadion tegen tweede divisionist Koninklijke HFC.

Vrijdag 12 januari hervat Telstar de eerste divisie. Dan speelt Telstar thuis tegen Jong AZ.