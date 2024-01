Een maand lang zonder alcohol: wat zijn de effecten?

Stoppen met alcohol: het staat altijd hoog in het goede voornemenlijstje van veel mensen. De campagne IkPas stimuleert mensen om de hele maand januari van alcohol af te blijven. Is zo'n alcoholvrije maand zinloos of juist een goede start?

Vrouw met kater - Foto: IkPas campagne

De Haarlemse schrijver Jacqueline van Lieshout stopte in 2016 met het drinken van alcohol. Sindsdien ziet ze zichzelf als ambassadeur van een alcoholvrij leven. Ze schreef er ook een boek over, genaamd Ontwijnen. De normalisering van alcohol zit volgens Van Lieshout alleen al in het woordgebruik ervan. "Mensen zeggen vaak: 'Even een wijntje doen?'." Dit soort termen zorgen er volgens haar voor dat alcoholgebruik heel normaal gevonden wordt. Een alcoholvrije maand is ook volgens Martijn Planken, mede-initiatiefnemer van de actie IkPas, hard nodig. Volgens hem is een maand zonder alcohol wel degelijk een goede start van het nieuwe jaar. Een alcoholvrije maand zou bovendien de rest van het jaar zorgen voor een vermindering in drankgebruik. Een recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg onderstreept dit. Daaruit blijkt dat zo een 70 tot 80 procent van de deelnemers aan Dry January (de Engelse term voor alcoholvrije maand) de maand volhoudt. De campagne IkPas is vooral bedoeld om mensen op een positieve manier aan te sporen om mee te doen. "Vroeger maakten we al campagnes tegen alcoholgebruik, maar we merkten dat het niet de juiste aanpak was om mensen te wijzen op de negatieve effecten. Met de actie IkPas laten we mensen zelf ervaren dat het niet drinken van alcohol een positief effect heeft." Met succes, vertelt Martijn. Ruim 65 procent van de deelnemers van vorig jaar gaf aan zes maanden na deelneming minder alcohol te drinken dan voorheen. "Mensen merken allerlei voordelen, zowel fysiek als mentaal."

"Ik was zo verliefd op alcohol dat ik dacht dat mijn leven voorbij was als ik zou stoppen" Jacqueline van Lieshout

Alcoholgebruik genormaliseerd Volgens Martijn is alcoholgebruik een norm wat in Nederland in stand wordt gehouden. "Het is ook een norm vanuit de overheid. Het wordt genormaliseerd dat er zoveel alcoholgebruik is", zegt Martijn. Volgens hem zijn er drie maatregelen die de overheid moet nemen om de norm tegen te gaan. "Een prijsmaatregel, een reclameverbod en beschikbaarheidsbeperking." Jacqueline beaamt de normalisering. Naast woordgebruik merkt ze in haar omgeving dat mensen altijd wel een excuus vinden om een biertje te drinken. "Noem een seizoen, gelegenheid of dag en er is een reden om te drinken." Zo dacht ze er vroeger zelf ook over. "Ik vond mensen die zeiden dat ze het ook leuk hadden zonder alcohol echt vreselijk saai. Dan dacht ik: mens, ga naar huis." Inmiddels weet ze wel beter. Dikke verkering met alcohol Dat een maand stoppen met alcohol wel degelijk zin heeft, betoogt ook de Haarlemse Jacqueline. Toch blijft ze ook kritisch: "Als je moeite hebt met een maand geen alcohol drinken, dan kan dat betekenen dat je verkering met alcohol te dik is", zegt Jacqueline. Die norm waar Martijn het over heeft, herkent Jacqueline als geen ander. "We denken dat het leven stom wordt als we stoppen met alcohol drinken. Zelfs voor artsen is het lastig om toe te geven hoe slecht alcohol voor je is, terwijl wel degelijk bekend is hoe slecht het is."

"Uiteindelijk kan je alles 'leuk drinken'" Jacqueline van Lieshout

Openbaring Voor Jacqueline was het stoppen met drinken een openbaring op meerdere fronten. Ze heeft meer energie, zit goed in haar vel en doet waar ze zin in heeft. "Ik kwam erachter dat je alles uiteindelijk kan 'leuk drinken'. En nuchter merk je ineens dat je sommige mensen eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Je wordt eerlijker naar jezelf en wordt een nieuwe jij. Ik was zo verliefd op alcohol dat ik dacht dat mijn leven voorbij was als ik zou stoppen." Jacquelines tip voor mensen die meedoen aan de actie IkPas luidt: "Neem het met de dag. Het is heel moeilijk om na te denken over alle keren dat je in de toekomst wel wil drinken. Denk gewoon: vandaag doe ik het niet." Alles valt of staat, volgens Martijn, met een goede voorbereiding. "Om zo goed mogelijk de maand door te komen is het belangrijk om van tevoren te zeggen tegen je omgeving dat je niet gaat drinken", legt Martijn uit. "Daarnaast is het slim om opzoek te gaan naar alternatieven om te doen of te drinken." Als laatste tip weet Martijn dat het belangrijk is om een doel te voelen. "Waarom drink je niet? Bedenk dat ook voor jezelf." Excuusmaand Een andere tip van Jacqueline is om het niet bij deze ene maand te laten. De ervaringsdeskundige vindt het goed dat mensen zich voornemen een maand niet te drinken, maar noemt het ook een 'excuusmaand'. "Ik stel voor om er meteen een maand achteraan te plakken als je toch bezig bent. Als je echt wil weten hoe het is om zonder drank te leven kan je het beste proberen om vier maanden helemaal niets te drinken en kijken hoe je lijf er op reageert." Maar deze tip is volgens Jacqueline wel voor de mensen die daadwerkelijk willen stoppen. Want volgens haar werkt het niet als je zelf excuses en smoesjes bedenkt en af en toe toch de kurk van de fles haalt. Uit onze peiling blijkt dat 34 procent van onze lezers deze maand geen alcohol drinkt.

Auteur Ontwijnen Jacqueline van Lieshout - Foto: Eigen foto