Albert Heijn is gestopt met tabaksverkoop, lokale tabakszaken maken nu al topwinst

Na de Lidl, is Albert Heijn vanaf 1 januari ook gestopt met de verkoop van sigaretten. Vanaf 1 juli is dat wettelijk verplicht en moeten alle supermarktketens de verkoop aan banden leggen. Of het voor minder rokers gaat zorgen, zal nog moeten blijken. De lokale tabakszaak doet in ieder geval goede zaken.

De supermarkten zorgen voor 55 procent van de totale omzet. Daar zal nu een gat vallen, wat voor een deel opgevangen wordt door onder andere lokale tabakszaken. Het zou Hollemans niet verbazen als er daardoor meer lokale tabakszaken bij gaan komen: "We gaan eigenlijk terug naar 100 jaar geleden. Toen was dat ook zo."

Er zijn al heel wat maatregelen getroffen om het gebruik van tabak terug te dringen. Zo zijn sigaretten duurder geworden, staan er onsmakelijke plaatjes op de pakjes en moest de verkoop ervan onzichtbaar worden. Het heeft er volgens Trimbos voor gezorgd dat het percentage volwassen rokers in 2014 van 25,7 procent is gedaald naar 18,9 procent.

Dat blijkt al: Henry Dupon, al tientallen jaren eigenaar van Henry's Tabak Shop in Zaandam, ziet al langer dat het drukker wordt in zijn zaak. De Albert Heijn in de buurt is een paar maanden geleden al gestopt met de verkoop.

"We hebben al meer aanwas gekregen van klanten, ook klanten uit de jaren 80 en 90 die nu allemaal terugkomen", zegt hij. "Die gingen op een gegeven moment voor het gemak naar de supermarkt." Met een lach: "Maar nu hebben ze ons weer nodig hè, dat is leuk. Voor ons ziet de toekomst er zonnig uit."

Prijzen omhoog

Niet alleen de verkoop wordt aan banden gelegd, ook zijn de prijzen van sigaretten verder gestegen. Volgens de Rijksoverheid kost een gemiddeld pakje nu zo'n 11,10 euro. Hollemans: "Dat is een maatregel die werkt, vooral voor jonge rokers. Zij kunnen het simpelweg niet meer betalen. De keerzijde is wel dat het zo een luxeproduct wordt en alleen rijke mensen het nog kunnen betalen. De vraag is of je dat moet willen."

Dupon: "De prijs wordt wel een dingetje. De mensen die het kunnen betalen doen dat gewoon, maar mensen die het al moeilijk hebben, komen hiermee wel in de problemen."