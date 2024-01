Op heterdaad betrapt: dief graait nachtenlang Haarlems volkstuincomplex leeg

Gewapend met een koevoet en ander gereedschap struinde hij nachtenlang langs de huisjes op volkstuincomplex Ons Buiten in Haarlem. Tv's, spelcomputers en veel gereedschap nam hij mee, maar telkens verdween de dief weer in het duister. Tot de nacht van 30 op 31 december. Dankzij de politie zit 'de Haarlemse volkstuinkraker' nu in de cel.

"Het begon allemaal de avond voor kerst", vertelt Jeroen Schneiders, voorzitter van Ons Buiten. "De insluiper was bij een aantal huisjes langs geweest en had gereedschap en tv's meegenomen. Voor het vervoer van de gestolen goederen gebruikte hij één van onze kruiwagens. We dachten eerst aan baldadige jongelui, maar toen zagen we dat er een hek aan de achterkant van het park opzij was geduwd." De dief blijkt creatief te werk te zijn gegaan. "Bij het hek ligt namelijk een sloot. Maar daar staat ook een aanhangwagen met puin en ander afval van de gemeente. Daar heeft hij een matras van gepakt en over de sloot gelegd", legt Schneiders uit. Tekst loopt door na de foto's.

Het matras waarmee de dief het volkstuinencomplex is opgekomen Jeroen Schneiders

De aanhangwagen waar het matras op lag Jeroen Schneiders

Oudere dame in huisje 'overvallen' Na de Kerst is het weer een paar nachten raak. Wederom verdwenen er tv's en gereedschap. "Hij was zelfs zo brutaal om bij een oudere dame aan te kloppen en te schreeuwen dat ze open moest doen", vertel Schneiders. "Zij bracht de nacht in haar huisje door en riep dat hij weg moest gaan. Toen hij weigerde, heeft ze meteen 112 gebeld. De inbreker koos eieren voor zijn geld en nam snel de benen." Ook de voorzitter zelf is slachtoffer. De dief breekt ook zijn huisje open, zoals hieronder is te zien. Tekst loopt door na de foto's.

Braakschade aan huisje Jeroen Schneiders

Braakschade aan huisje Jeroen Schneiders

Heterdaadje De tuinders zijn het zat en hangen camera's op. De politie onderneemt ook actie. "Ze hebben camera's en bewegingssensoren opgehangen bij het hek en hebben een paar nachten met een warmtecamera gepatrouilleerd. In de nacht van 30 op 31 december hebben ze hem op heterdaad betrapt. Met een tv nog in z'n handen", legt Schneiders uit, die vandaag nog steeds veel lof over de politie spreekt. "Ze hebben het heel vlot opgepakt." Na een korte achtervolging overmeesteren agenten de dief. Veel schade Inmiddels hebben verschillende volkstuinders aangifte gedaan van diefstal en vernieling. "De totale schade is wel meer dan 10.000 euro." Schneiders hoopt dat de gemeente nu snel de aanhangwagen met puin komt weghalen, want dat ligt nu her en der verspreid rondom het volkstuinencomplex. "Over de dader weten we niet veel, behalve dat het een man is en dat hij waarschijnlijk halverwege de dertig is."