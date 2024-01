‘Dikke pluim voor Opperdoes’, nieuwe vorm oudjaarsdag zonder problemen verlopen

Een dweilorkest, volkszanger, barbecue en vuurtonnen in plaats van het vreugdevuur op oudjaarsdag. Na meerdere incidenten werd de jarenlange traditie in Opperdoes afgeblazen. Desondanks kijken de initiatiefnemers en gemeente Medemblik met een tevreden gevoel terug op het feest. "Een dikke pluim voor het dorp."

Organisator Martin van Driel uit Opperdoes stak zijn nek uit en kwam met een alternatieve viering op de Gouw. Het feest duurde wel tot 18.00 uur, want vanaf 19.00 uur was samenscholen op het plein verboden om overlast te voorkomen, aldus de gemeente Medemblik.

Zo'n 100 dorpsbewoners kwamen op het feest af en verliep zonder incidenten. Hij kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste editie. "Iedereen die is geweest, er heeft gestaan, heeft geholpen of het geaccepteerd heeft, op welke manier dan ook, wil ik hierbij bedanken. Een dikke pluim voor het dorp", vertelt hij. "De sfeer zat er goed in, het was héél gezellig." Als het aan hem ligt, wordt het feest dit jaar voortgezet.

Afspraken nagekomen

Ook de gemeente Medemblik is blij hoe het is gelopen. Volgens burgemeester Michiel Pijl zijn de afspraken ‘naar behoren’ nageleefd. "Ik vind het positief dat een aantal bewoners hun best hebben gedaan om een andere oudejaarsviering op de Gouw neer te zetten. Vooraf zijn er heldere afspraken gemaakt en het is goed verlopen", zegt hij. Ook zijn er boa's ingezet om op het plein te handhaven.

In januari vindt er een evaluatie plaats met de initiatiefnemers om de eerste editie te bespreken, laat de gemeente aan NH weten. "Tijdens deze evaluatie kunnen we bespreken wat er goed ging en wat we nog kunnen verbeteren."

Bekijk hieronder de sfeerbeelden van het feest: