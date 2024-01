Waterpeil Markermeer blijft extreem hoog

Het is nog steeds alle hens aan dek vanwege de hoge waterstand in het Markermeer. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft als extra voorzorgsmaatregel de fietstunnel bij de Broekerhaven in Bovenkarspel gesloten. Dit vanwege de harde wind.

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft nog steeds alarmfase 1 afgekondigd voor het Markermeer. Dat houdt in dat de situatie nauwlettend wordt gevolgd.

Hoorn en Enkhuizen staan paraat

Rijkswaterstaat laat in een reactie aan NH weten dat de hoge waterstand in combinatie met harde wind het water zal opstuwen. Omdat de wind vanuit het zuidwesten waait, zal het waterpeil bij Volendam en Edam afnemen, terwijl het aan de noordkant van het meer, bij Enkhuizen en Hoorn, juist zal stijgen.

Een woordvoerder van het Hoogheemraadschap laat aan NH weten dat vanwege de harde zuidwestenwind extra maatregelen worden genomen. "We zetten vandaag de fietstunnel dicht bij de Broekerhaven in Bovenkarspel. Dan kan er geen water via de tunnel de Broekerhaven in stromen."

Het water in het Markermeer staat op dit moment 28 centimeter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bij 30 centimeter of meer boven NAP is er sprake van extreem hoogwater. Een woordvoerder van Hoogheemraadschap vertelt dat bij deze alarmfase extra maatregelen worden genomen, zoals het inspecteren van dijken. Ook zijn sluizen en openingen in dijken, zoals gemalen, gesloten.

Waterveiligheid niet in het geding

Ook is er een kans dat de Ramspolkering weer gaat sluiten. Dit is de afgelopen weken vaker voorgekomen. Op basis van deze verwachtingen is volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat de waterveiligheid niet in het geding. "Wel kan regionaal en in buitendijkse gebieden opnieuw wateroverlast optreden."

Vorige week begon het water van het Markermeer snel te stijgen, door overvloedige regenval en volle rivieren. Omdat het overtollige water niet of nauwelijks naar het IJsselmeer kan worden afgevoerd, blijft de waterstand in het Markermeer zeer hoog.

Een woordvoerder van de gemeente Edam/Volendam laat aan NH weten dat de situatie voor nu veilig is. Volgens hem wordt binnenkort 'hele verhaal geëvalueerd'.