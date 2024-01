De Peiling: doe jij mee met Dry January?

De feestdagen zijn voorbij, de lege flessen naar de glasbak gebracht. Prima moment om mee te doen aan Dry January: de uitdaging om een maand lang geen alcohol meer drinken. Deze challenge is ontstaan in Engeland, maar inmiddels zegt bijna twee op de drie Nederlandse drinkers dat ze wel oren hebben naar een maand zonder alcohol. Wij willen graag van je weten of jij meedoet aan Dry January, of dat je zo’n alcoholvrije maand onzin vindt.

In de top 10 van goeie voornemens die mensen hebben bij het begin van een nieuw jaar, staat steevast ook minder drinken. Maar hoeveel mensen houden dat ook echt vol en kan zo’n actie als Dry January, of Ik Pas - zoals het in Nederland heet - daarbij helpen?

Volgens onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat 70 tot 80 procent van de mensen die meedoen, het volhoudt. De stoppers waren aan het begin van de maand al niet helemaal overtuigd van het nut ervan. De volhouders drinken na hun alcoholvrije maand nog steeds minder.

Het lijkt er op dat een maandje afkicken helpt om minder en minder vaak te gaan drinken. Doe jij mee? Of vind je dat Dry January geen zoden aan de dijk zet en ben je allang helemaal alcoholvrij? Of hou je wel van een drankje op z’n tijd en zie je niet in waarom je daarmee zou stoppen?