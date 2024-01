Vlogger (23) opgepakt voor bedreiging horecapersoneel in Haarlemmermeer

Een 23-jarige vlogger is afgelopen maand aangehouden voor het telefonisch bedreigen van horecapersoneel in Haarlemmermeer. Hij zou meerdere horecazaken hebben gebeld en als grap hebben gedreigd met een vuurwapen langs te komen. De gesprekken werden live gestreamd op YouTube.

Bekend is dat er afgelopen zomer in ieder geval twee van zulke dreigtelefoontjes zijn gepleegd, al is niet bekend wanneer exact. "Het maakte grote indruk op het personeel", aldus een politiewoordvoerder.

De politie wil niet kwijt om welke horecazaken het gaat, maar geeft wel prijs dat het om één zaak in Hoofddorp en één zaak in Nieuw-Vennep gaat. De eigenaren van beide horecagelegenheden hebben aangifte gedaan.

Meeluisteren

Na de aangiftes vond de politie online beelden van de bedreigingen. Wat bleek? De telefoongesprekken met de horecazaken werden via een livestream uitgezonden op YouTube. De vlogger heeft 13.000 volgers.

De verdachte is vorige maand opgepakt, deelde de Haarlemmermeerse politie vandaag op Facebook. Om de identiteit van de verdachte te beschermen is niet bekendgemaakt waar hij vandaan komt.

Video's verwijderd

De video's met de bedreigingen zijn door de politie verwijderd. Ook wordt het Youtube-account streng in de gaten gehouden. Inmiddels heeft de politie de zaak overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.