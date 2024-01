Geslaagd in 2023: "Wat een beer van een vent, wat een lieve jongen"

De eerste dagen van het nieuwe jaar blikt de IJmond-redactie van NH terug op 2023. Wat waren de verhalen die verteld moesten worden? Aan wie of wat denken ze met weemoed terug? En vooral, welke verhalen gaven hun hoop voor 2024? In het laatste deel: verslaggever Thomas Jak.

De jonge, net geslaagde eindexamenleerling van het Castor College in Beverwijk juicht. Hij balt zijn vuist in de lucht en trekt zijn elleboog kort naar achter: "Yes."

Ik ben zelf redelijk lang, maar deze jongen van 17 of 18 jaar komt een kop boven mij uit. Zijn blonde haar zit perfect in model, hij is breed, gespierd en nu dus ook geslaagd voor zijn examens. Hij loopt zelfverzekerd en lacht breeduit. Wie doet hem wat?

Mijn collega en ik zijn die dag samen op pad gegaan. Meestal werken we alleen aan items en artikelen, dus dit is een gezellige afwisseling. In mijn verslaggeversauto met NH erop scheuren we samen door Beverwijk. We volgen een geel busje met een groot scherm erop.

Het busje parkeert steeds voor het huis van een leerling. Die krijgt het nieuws van zijn of haar slagen via een videoboodschap van opa, oma of een ander geliefde vriend of familielid. Zo ook de grote, gespierde geslaagde.

Tekst gaat door onder de video die verslaggevers Thomas Jak en Loïs Iglesias die dag maakten.