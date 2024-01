Hotelgasten Bastion Zaandam op straat na brandmelding 

Volgens een medewerker van het hotel stond de vierde etage onder de rook. "De meldcentrale ging af. Daardoor zijn we gaan ontruimen, we willen geen risico’s nemen." Hij kon geen inschatting geven hoeveel mensen uiteindelijk buiten stonden.

Nadat de brandweer binnen alles had gecontroleerd werd duidelijk dat er weinig aan de hand was. De oorzaak van de rookontwikkeling is niet duidelijk. Een half uur tot drie kwartier na de melding mochten alle gasten weer naar binnen.