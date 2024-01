Fietser aangereden door vrachtauto op rotonde in IJmuiden

Op een rotonde aan de Dokweg in IJmuiden is vanmorgen een fietser aangereden door een vrachtwagen. De politie heeft de rotonde afgesloten, en de plek van het ongeval is afgeschermd met witte schermen.

De aanrijding vond plaats rond 8.30 uur vanmorgen. Een woordvoerder van de politie vertelt aan NH dat er nog geen details kunnen worden gegeven over de toestand van de fietser.

"De hulpdiensten zijn nu aan het werk, momenteel wordt onderzoek gedaan naar de toedracht." De Verkeersongevallenanalyse is ter plaatse. De weg is voorlopig dicht en de omgeving is afgezet om hulpdiensten hun werk te laten doen. Dat zal volgens de woordvoerder nog wel even duren.