Nog even doorbijten: na regen komt zonneschijn en kou

Na regen en zachte temperaturen komen winterse temperaturen onze provincie tegemoet en we krijgen weer de nodige wind om onze oren. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor windstoten die kunnen oplopen tot 115 kilometer per uur.

Volgens NH-weerman Jan Visser moeten we nog even door de zure appel heen bijten. Want hoewel het ernaar uitziet dat het weer aan het einde van de week omslaat, wordt het vandaag nog erg nat.

"Er is een plens water gevallen vannacht", vertelt hij. "En er komt nog het een en ander aan, vooral vanmiddag."

Droog en zacht

Op wat motregen na blijft het in de ochtend bijna overal droog. De temperatuur is vandaag met gemiddeld 11 graden erg zacht voor de tijd van het jaar. Visser: "Op sommige plaatsen wordt het zelfs 12 graden."

De wind waait uit het zuidwesten en is boven land vrij krachtig tot krachtig, aan de kust en het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht zes. Dat kan vanmiddag oplopen tot windkracht zeven. De regen komt vanmiddag vanuit het zuiden weer terug boven onze provincie.

Zuidwesterstorm

Later vanavond en vannacht trekt een storing voorbij. Dat gaan we volgens Visser vooral aan de wind merken. "Die trekt later vanavond verder aan, aan de kust naar hard tot stormachtig, met windkracht zeven tot acht." Boven land zijn er windstoten tot 90 kilometer per uur, aan de kust tot 115 kilometer per uur.

's Nachts kan de windkracht zelfs oplopen tot windkracht negen, wat een zuidwesterstorm zou betekenen. Op Texel is er dan kans op windsnelheden tot 115 kilometer per uur, aan de kust tussen de 100 en 110 kilometer per uur. Ook is er kans op buien net onweer vannacht, het wordt dan niet kouder dan een graad of acht.

Winterse vooruitzichten

Morgen blijft het regenen, maar wind neemt in kracht af, de windkracht komt uit op vier tot vijf boven land en vijf tot zes aan de kust. Met 10 graden is het ook morgen nog zacht.

Die zachte temperaturen houden niet aan: aan het einde van de week wordt het veel meer winters. Donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig en het weekend is pas echt winters.

"Zaterdag wordt het een graad of 6, maar zondag wordt het niet veel warmer dan rond de 2 graden", aldus de weerman. De temperaturen liggen de dagen erna rond het vriespunt en 's nachts vriest het licht.