Fris beginnen aan 2024 met nieuwjaarsduik in Hoorn en Medemblik

Aan de 25e editie van de nieuwjaarsduik in het Julianapark in Hoorn werd weer volop meegedaan. De eerste met Anne-Marije Pennekamp als organisator, die het overnam van haar vader, om de traditie in stand te houden.

"Een duik blijft altijd leuk en zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen", zei ze er eerder over. En zo dachten er meer, wellicht met een kleine kater, ook over. Bekijk hieronder een sfeerverslag in foto's van het evenement. Tekst gaat verder onder de foto's.

Ook in Medemblik waagden veel mensen zich aan een dijk in het koude IJsselmeer. Het evenement, georganiseerd door de lokale politieke partij MORGEN!, zou eigenlijk niet doorgaan vanwege onder meer het hoogwater. Maar uiteindelijk konden de liefhebbers dus toch in het water plonsen. De inkomsten vanuit het inschrijfgeld, een bijdrage van de aanwezige duikers en de koek-en-zopie gaan naar het goede doel. Er worden beweegtassen van gekocht voor zorginstellingen om ouderen in beweging te houden. Kijk hieronder naar de impressie van de nieuwjaarsduik in Medemblik:

Nieuwjaarsduik 2024 in Medemblik - MORGEN!