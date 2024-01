Paar honderd deelnemers bij nieuwjaarsduik Sloterplas: "Ik spring voor m'n moeder en zoon"

"We doen dit al een paar jaar en het geeft eigenlijk best wel een kick", vertelt een vrouw vlak voordat de groep zwemmers het water inrent. "De ervaring is dat het best wel lekker is als je het hebt gedaan. Maar nu denk ik daar nog heel anders over", zegt ze trillend. Een andere vrouw laat een mapje zien dat om haar nek hangt. Er zitten twee foto's in. "Ik spring vandaag voor mijn zoon, die ik al lang niet heb gezien, en voor mijn moeder. Zodat ze trots op mij zijn."

Tintelende lichamen

En dan is het zo ver: de groep rent op het water af voor een frisse duik. "Dit is een ervaring, dat wil je niet weten", zegt een man na afloop. "Je lichaam gaat gloeien, je wordt warm van binnen en je kan weer helemaal stralend het nieuwe jaar in." Verderop staat een vrouw nog even na te genieten. "Die tinteling in je lichaam, dat is het lekkere. Eerst denk je: waar ben ik mee bezig? Maar als je er dan uitkomt, is het gewoon heerlijk."