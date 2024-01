Mogelijk maatregelen na geweld in Ursem, burgemeester hoopt op hulp uit het dorp

Burgemeester Monique Bonsen van Koggenland gaat nadenken of er extra maatregelen nodig zijn in Ursem rond oudjaarsdag. Dat laat ze weten aan NH/WEEFF. Ook roept ze dorpsbewoners op mee te denken hoe dit soort incidenten in de toekomst te kunnen voorkomen.

Burgemeester Bonsen over maatregelen na geweld oudjaarsdag in Ursem - NH Nieuws

Op oudejaarsdag ging het, niet voor het eerst, fout in Ursem. Een groep jongeren stak onder meer illegaal vuurwerk af op het Batterplein, vlak bij een gebouw waarin onder meer een bibliotheek, school en kinderdagverblijf zit.

Nadat er een vlammenzee ontstond, sprongen vermoedelijk enkele ramen in het gebouw. Nadat de politie arriveerde, weigerden de jongeren het plein te verlaten en gooien vuurwerk naar de agenten. Pas toen die charges uitvoerde, keerde de rust terug.

Politie kijkt naar vervolg

Niemand werd gearresteerd, maar van meerdere - vaak minderjarige - jongeren werden de identiteitsgegevens opgeschreven. "Er wordt nu door politie gekeken naar vervolgacties. Daar krijg ik vervolgens een rapportage van. Dan kijken wat we eventueel bestuursrechtelijk kunnen doen", zegt burgemeester Bonsen.

Ze vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd en wijst er op dat de gemeente al jaren bezig is om van alles te doen om problemen te voorkomen in het dorp. "We zijn al heel vroeg in het jaar met elkaar in gesprek over hoe je in het dorp samen het oud en nieuwfeest kan vieren. Daar heb ik ook niets op tegen."

Wel of geen extra maatregelen?

De burgemeester wil er nog niet op vooruitlopen of dit laatste incident gaat leiden tot extra maatregelen van de gemeente. Daarvoor is het volgens haar nog te vroeg. "Of meer nodig is, beslis ik pas als ik alle informatie heb."

Wel doet ze een oproep aan de Ursemmers. "Ik hou rekening met de kracht in het dorp, want ik hoor van alle kanten dat mensen het daar ook zat zijn. Ik hoop echt dat er vanuit het dorp samen een plan gaat komen. Dat inwoners denken: dit laten we niet nog een keer gebeuren."

De politie laat weten het geweld hoog op te nemen. "Dit gedrag is absoluut ontoelaatbaar en wordt niet getolereerd. Door een grote inzet van politie en boa’s is ter plekke direct de identiteit van een flink aantal aanwezigen vastgelegd. Ouders van minderjarigen die bij dit incident betrokken waren zijn geïnformeerd en gewaarschuwd."

Bekijk hier de reportage die we maakten in Ursem: