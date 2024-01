Twee kinderen gewond bij vuurwerkexplosie Lisserbroek

Net als het vuurwerk weer een jaar kan worden opgeborgen gaat het deze middag mis in Lisserbroek. Bij een explosie in een woning gaat zwaar knalvuurwerk af. De hulpdiensten rukten massaal uit. Twee kinderen werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

De explosie aan de Azollastraat vond plaats rond de klok van 15.00 uur. Omwonenden meenden dat er zwaar knalvuurwerk afging in de woning. Wat voor soort dat was kan een woordvoerder van de politie niet met zekerheid zeggen, maar dat het om vuurwerk ging staat wel vast.

Bij de explosie waren twee kinderen betrokken, aldus de woordvoerder. "Of zij het vuurwerk zelf hebben aangestoken of dat het per ongeluk is afgegaan, is op dit moment niet te zeggen. Ze raakten allebei gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht."

Traumahelikopter

Over hun huidige toestand doet de politie geen uitspraken, maar ze verkeren niet in levensgevaar. Naast de politie en brandweer kwamen twee ambulances en een traumahelikopter op de melding af.

In de woning zelf is geen grote schade veroorzaakt door de knal.