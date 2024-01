Woede in Ursem: grote groep jongeren pleegt vernielingen en gooit vuurwerk naar agenten

Opnieuw waren er op oudejaarsdag in Ursem ongeregeldheden. Een groep jongeren stak nabij een schoolgebouw illegaal vuurwerk af waardoor het pand flink beschadigd raakte. De politie greep in, maar werd vervolgens bekogeld met vuurwerk. De ontzetting in het West-Friese dorp is groot.

"We maken nu alles weer schoon. Volgend jaar zal het er wel weer zo uitzien. Het is in ieder geval een jaar schoon", vertelt een medewerker van de gemeente die vanmiddag vooral de glasscherven komt opruimen bijna cynisch.

De politie spreekt van een ernstig geweldsincident en noemt het gedrag ontoelaatbaar. Het is ook het geluid wat we in Ursem horen. Duidelijk wordt dat het de laatste jaren telkens fout gaat.

"Dat is helaas niet gelukt", vertelt burgemeester Monique Bonsen. "Er zijn charges uitgevoerd en toen is er vuurwerk naar de politie gegooid. Dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Dat maakte het optreden van de politie heel ingewikkeld en daar heb ik mij ernstig zorgen over gemaakt."

In een ton wordt een vuurtje gebrand. Als er vuurwerk naartoe wordt gegooid ontstaat een flinke vlammenzee. Door de druk zijn vermoedelijk de ramen van het gebouw gesprongen. De politie is er snel bij. Twintig agenten proberen de rust terug te laten keren.

Het plein voor het gebouw ligt bezaaid met vuurwerkresten, glas en blikjes. Voor de kapotte ramen zijn gisteren gelijk houten planken gezet. Ondanks dat heeft de schade wel gevolgen voor de buitenschoolse opvang die morgen weer open gaat.

Gevolgen voor BSO

"Er ligt allemaal glas binnen, dus in één lokaal kunnen we niet terecht. Daar moeten de ramen ook eerst gerepareerd worden. Gelukkig hebben we nog wel andere ruimtes. En we moeten morgen nog maar even een ronde rond het gebouw maken of er niet nog rommel ligt dat gevaarlijk kan zijn voor de kinderen", vertelt een medewerker van het kinderdagverblijf.

De burgemeester baalt er flink van dat het toch weer mis is gegaan in Ursem. "Ook omdat je weet dat er veel mensen op het plein elkaar wel op een prettige manier willen ontmoeten. Dat het feest op deze manier wordt verpest met gevaar voor mensen en spullen vind ik heel erg. Het had nog veel en veel slechter kunnen aflopen. Er waren ook heel vele jonge kinderen bij, verschrikkelijk. Daar slaap je slecht van kan ik je zeggen."