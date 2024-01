Vuurwerkschade Amstelland: brandweer behoedt woning Uithoorn voor vlammen

Het lijkt erop dat Amstelland de jaarwisseling zonder bijzonder grote incidenten is doorgekomen. En dat is ook te danken aan de brandweer, die bijvoorbeeld in Uithoorn een woning voor brand behoedde toen hun heg in vlammen opging.

De brand in Uithoorn brak even na middernacht uit in een heg op de Albert Verweijlaan. Die laaide zo ver op dat de brandweer besloot op te schalen en zette meerdere voertuigen in.

Daardoor kon worden voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis waar de heg bij hoorde. Een woordvoerder van de brandweer kon niet met zekerheid zeggen of vuurwerk de oorzaak van de brand was, maar noemde dat wel 'aannemelijk'.

Veel afvalcontainers

Ook bij andere, kleinere incidenten kon moeilijk worden vastgesteld of de brandjes door vuurwerk werden veroorzaakt. Volgens de woordvoerder is dat moeilijk op het moment zelf vast te stellen: "Tijdens de jaarwisseling hebben we het behoorlijk druk, je gaat echt van de ene naar de andere oproep. Daar zitten vooral veel containerbranden bij en is er vaak geen tijd om bij elk klein incident op locatie de oorzaak vast te stellen."

Eén van die containerbranden vond plaats aan de Rosa Spierlaan in Amstelveen, gisteren om 22.00 uur 's avonds. Dat werd snel opgelost door water de afvalcontainer in te pompen.