ME ingezet bij ongeregeldheden in Huizer winkelcentrum de Kostmand

De jaarwisseling is onrustig verlopen in en rond het Huizer winkelcentrum de Kostmand. Een groep van dertig tot veertig jongeren gooiden stenen en zwaar vuurwerk richting de politie en pleegden vernielingen. Het ging zelfs zo ver dat de Mobiele Eenheid (ME) moest worden ingezet.

Ongeregeldheden in winkelcentrum de Kostmand in Huizen Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Dat meldt de gemeente Huizen vanmiddag.

Tijdens de jaarwisseling kreeg de politie een melding over mensen met bivakmutsen die overlast veroorzaakten bij winkelcentrum de Kostmand, zo schetst de politie. In het winkelcentrum zou onder andere met brandstofflessen en zwaar vuurwerk worden gegooid.

Aangekomen op de Gemeenlandslaan werd de politie in hun auto bekogeld met stenen en vuurwerk. De politieauto liep hierbij schade op, maar de agenten bleven ongedeerd. De ME moest uiteindelijk ingezet worden om de orde te herstellen. Volgens de gemeente Huizen zijn er 15 tot 20 jongeren gefouilleerd en geïdentificeerd.

Aanhoudingen zijn er niet gedaan, maar de politie doet nog onderzoek en zoekt naar ooggetuigen en camerabeelden.

Zware schade

De gemeente Huizen laat weten dat de onrust begon toen er een brandstofbom in een plantsoen op het Plein2000 werd gegooid. Daarna zou de overlast zich hebben verplaatst richting de Kostmand.

In het winkelcentrum raakten onder anderen een winkelruit en een portiek van het appartementengebouw aan de Kostmand zwaar beschadigd door vuurwerk. De exacte schade is nog niet duidelijk. Op andere plekken in Huizen verliep de jaarwisseling wel rustig, zo stelt de gemeente.

"De problematiek rond de Kostmand is niet nieuw voor ons, maar de schaal waarop zich dit manifesteerde, heeft ons verrast", zo laat burgemeester Niek Meijer weten. "Vooraf hebben we de verbinding gezocht met jongeren en jongvolwassenen. Dat deden wij in samenwerking met plaatselijke ondernemers met het doel samen op te trekken om een rustige jaarwisseling te realiseren. Dat is niet gelukt en dat betreur ik ten zeerste. Er is een kleine groep die bewust de sfeer wil verzieken voor mensen die het goed willen doen en daar baal ik behoorlijk van."