Uitgebrande auto's grootste schade Haarlemmermeerse oudjaarsnacht

Veel grote incidenten waren er deze jaarwisseling niet in de gemeente Haarlemmermeer. Wel gingen in de vroege uurtjes van nieuwjaarsdag drie auto's in vlammen op bij een bedrijventerrein aan de Graftermeerstraat. Van de wagens is bijna niets meer over.

De brandweer werd rond de klok van zes uur 's ochtends opgeroepen, maar er was weinig meer te redden van de drie auto's. Alle drie brandden ze volledig uit, van twee van de wagens zijn alleen de wieldoppen nog herkenbaar.

De politie doet onderzoek op de parkeerplaats waar de auto's stonden, vertelt een woordvoerder, maar of de brand is aangestoken en of daarbij vuurwerk is gebruikt kan nog niet worden gezegd: "Er wordt nu nog gekeken naar de specifieke toedracht van de brand, dus of daar vuurwerk aan ten grondslag ligt kunnen we zo snel nog niet zeggen."

Verdere grote incidenten lijken de gemeente bespaard te zijn gebleven. Wel waren er net als in de rest van het land veel kleine brandjes in afvalcontainers en vuilnisbakken.