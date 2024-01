Texelse Felicia (39) duikt ondanks zeldzame maagziekte Noordzee in voor goed doel

De Nieuwjaarsduik in De Koog op Texel trok dit jaar bijna 1000 deelnemers. Onder hen de 39-jarige Texelse Felicia Siebert die aan de zeldzame ziekte gastroparese lijdt. Ze heeft een verlamde maagspier, waardoor ze geen vast voedsel meer binnen kan houden. Speciaal voor de Maag Lever Darm Stichting dook ze de ijskoude Noordzee in. Ze houdt al een paar weken een actie om geld in te zamelen. De teller staat inmiddels op bijna 8000 euro.

Maar ze staat er. Dat doet ze ook voor de vele mensen die een bedrag voor haar actie hebben gedoneerd. "Ik vind dat ik dit ook verplicht ben voor iedereen die mij gesteund heeft." Ze heeft zich goed op de koude duik voorbereid. "Ik heb hiervoor speciaal een ijsbadtraining gevolgd bij Dries de Winter", vertelt ze. "Hij heeft mij een bepaalde ademhalingstechniek geleerd die ik zo meteen ook nog even moet doen voordat ik het water in ga. Ik heb liefst drie minuten in het ijsbad geleden, dus dit moet geen probleem zijn."

Ze staat met enige trots aan de start op het ijskoude strand in de Texelse badplaats. Met een temperatuur van ongeveer acht graden en een windkracht 7 voelt het alsof je een ijsbad in moet duiken. Met haar staan honderden Texelaars en toeristen een paar minuten te klappertanden voordat 's middags het startschot wordt gegeven.

Het is niet zonder gevaar dat ze het ijskoude water induikt, want de Texelse is geheel afhankelijk van een speciaal soort voeding. Via een infuus van haar arm naar een groot bloedvat bij haar hart krijgt zij haar voeding binnen. Het voedsel komt rechtstreeks in haar bloedbaan terecht. "Ik heb mij goed voorbereid", zegt ze. "Zo heb ik de artsen geraadpleegd, maar ook advies ingewonnen van de diëtisten en de thuiszorg. Ik weet zeker dat het goed gaat komen."

Ze voelt zich goed een uur voor de start. "Ik heb er eigenlijk heel veel zin in", zegt ze. "Ik zie er ook helemaal niet tegenop. Ik ben gisteren ook nog bij de masseuse geweest en ben nu helemaal ontspannen. Met de jaarwisseling ben ik op tijd naar bed gegaan, want ik wil fris en fruitig hier aan de start staan."

De Nieuwjaarsduik is voor haar de vuurdoop. "Daarom is het ook spannend. Ik doe dit samen met het team van restaurant Het Pakhuus. Het is natuurlijk heel mooi om dit in groepsverband te doen. Het voelt heel warm."

De duik zelf ging haar heel makkelijk af. Waar velen het water in en uit rennen, ging zij helemaal onder. "Ik ben supertrots dat ik het heb gedaan", vertelt ze op de terugweg naar het strand. "Ik heb zelf nog even heerlijk gepoedeld. Ik voelde me ontspannen, het was oké." Een regenbui op de weg terug maakte het er niet makkelijker op. "Ach, dat kunnen we ook nog wel hebben."

Het was vooral de spanning kort voor de start waardoor ze nog zenuwen had. "Toen we richting het water liepen, voelde je die koude wind. Toen dacht ik wel even: Oef! Toen de organisatie ook nog liet weten dat de omstandigheden extreem waren, moest ik wel even slikken. Dat maakt het wel een beetje spannend." Het smaakt misschien naar meer. "Ja, waarom niet. Deze kan ik weer van mijn lijstje afstrepen. Dit was echt gaaf."