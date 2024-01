Hulpdiensten: relatief rustige jaarwisseling, behalve in Amsterdam

De veiligheidsregio's in de provincie kijken terug op een relatief rustige jaarwisseling. Er is minder in vlammen opgegaan dan vorig jaar. Helaas is er dit jaar wel een vuurwerkdode gevallen in Haarlem. In Amsterdam zijn tijdens oud en nieuw vier agenten gewond geraakt.

Ambulancemedewerkers hadden in de regio Zaanstreek-Waterland een minder drukke nacht dan de afgelopen jaren. Ook waren er de helft van het aantal branden van vorig jaar. "In ongeveer de helft van de gevallen ontstond brand door het afsteken van vuurwerk. Daarbij ging het in veel gevallen om containerbranden. Schade was vaak het gevolg van vandalisme en vuurwerk in combinatie met de harde wind", laat de veiligheidsregio weten.

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft het een stuk minder druk gehad dan vorig jaar. De veiligheidsregio denkt dat dit vooral te maken heeft met het regenachtige weer. "Het feest werd wel ontsierd door een wat groter incident waarbij de ME is ingezet." In de Zaandamse wijk Poelenburg werden voorbijgangers, agenten en auto's bestookt met vuurwerk , waarna de ME werd ingezet.

In Haarlem, Bloemendaal en Heemstede gold gisteravond een vuurwerkverbod. Hier was vorig jaar ook een vuurwerkverbod. "In onze systemen zien we dat er 19 aan vuurwerk gerelateerde incidenten zijn geweest voor Brandweer Kennemerland", laat de veiligheidsregio. "Vorig jaar waren dit er 46."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Een uitzondering in de regio was Huizen, daar zorgde een groep van dertig tot veertig jongeren voor ongeregeldheden bij winkelcentrum de Kostmand. Daar werden vernielingen gepleegd en gooiden jongeren met vuurwerk en stenen naar de politie. De Mobiele Eenheid moest worden ingezet om de rust terug te laten terugkeren. De politie heeft 15 tot 20 jongeren gefouilleerd en geïdentificeerd, maar niemand is aangehouden.

De brandweer in 't Gooi had een 'relatief rustig en beheersbare' nacht. De meeste meldingen van brand die binnenkwamen waren kleine buitenbrandjes, zo meldt de brandweer Gooi- en Vechtstreek.

ME ingezet bij ongeregeldheden in Huizer winkelcentrum de Kostmand

ME ingezet bij ongeregeldheden in Huizer winkelcentrum de Kostmand

'Beheersbare jaarwisseling'

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord spreekt van een beheersbare jaarwisseling. Het was daar ongeveer net zo druk als vorig jaar. "De brandweer werd net iets minder ingezet en de ambulances net iets meer", laat de veiligheidsregio weten.

"Op sommige plekken was het onrustig door buitenbrandjes in afvalbakken en containers, branden in bijgebouwen bij woningen, een gaslek, een aantal vuurwerkslachtoffers en vuurwerkoverlast." Zoals in Julianadorp, waar een omstander een vuurpijl tegen zijn hoofd kreeg. "Rond 21.30 uur raakten nog eens drie mensen gewond door vuurwerk in Julianadorp." In Heerhugowaard raakte iemand zwaargewond aan zijn hand tijdens het afsteken van vuurwerk.

Geweld tegen hulpverleners

In Amsterdam ging het er gisteravond en vannacht minder rustig aan toe. In totaal zijn er 85 aanhoudingen verricht. Volgens de gemeente zijn er meer meldingen gedaan van geweld tegen politie, ambulancepersoneel, brandweer en boa's dan vorig jaar. De driehoek van locoburgemeester, hoofdofficier en politiechef noemt de vele incidenten 'onacceptabel'.

De jaarwisseling was volgens de gemeente 'druk en verliep over het algemeen feestelijk'. Toch ging het op verschillende plekken in de stad mis en moest de Mobiele Eenheid meerdere keren ingrijpen.

Voor de Amsterdamse brandweer was het in vergelijking met vorig jaar een rustigere nacht, al werden ook zij volgens de gemeente gehinderd bij hun werk. Het grootste aantal incidenten betrof containerbrandjes en auto- en fietsbranden.