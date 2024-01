Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek naar verdacht pakketje in Huizen

In een gebouw aan de Nijverheidsweg in Huizen is vanmiddag een verdacht pakketje gevonden. De politie heeft de straat afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek naar het pakketje.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand aanwezig is in het gebouw. "Op dit moment is het donker in het pand", zegt ze. "Doordat het 1 januari is, zijn er geen mensen aan het werk."

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat er in het pakketje zit.