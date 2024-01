Explosief aangetroffen bij pand op bedrijventerrein Huizen

In een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Huizen is vanmiddag een explosief aangetroffen. De politie heeft de straat afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek naar het object.

De melding van het verdachte pakketje werd rond 12.45 uur gedaan. Zowel de politie, brandweer als de EOD werd ingezet.

Een woordvoerder van de politie liet weten dat er niemand aanwezig was in het gebouw waar het explosief werd aangetroffen. "Op dit moment is het donker in het pand", zegt ze. "Doordat het 1 januari is, zijn er geen mensen aan het werk."

Het explosief is door de EOD gecontroleerd en zal elders tot ontploffing worden gebracht. De politie doet onderzoek naar de zaak.