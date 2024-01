Helpt een vuurwerkverbod? Minder gewonden in gebieden waar vuurwerk verboden is

De ziekenhuizen in de provincie waren allemaal voorbereid op een drukke nacht op de spoedeisende hulp. Op plekken met een vuurwerkverbod, lijken de ziekenhuizen minder gewonden te hebben gezien dan daarbuiten. Helpt het vuurwerkverbod dat daar is ingevoerd?

Dat betekent niet dat het rustig was in Haarlem. "Het was drukker dan een reguliere nacht", zegt een woordvoerder van het Spaarne Gasthuis. "We hadden extra personeel ingezet en dat was hard nodig. We hebben twintig alcoholgerelateerde gevallen binnengekregen." Ze vertelt dat er op de spoedeisende hulp veel is gespuugd door het drinken van te veel alcohol.

In Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal en Heemstede gold vannacht een vuurwerkverbod. Niet iedereen heeft zich eraan gehouden, maar de ziekenhuizen lijken minder vuurwerkslachtoffers binnen te krijgen dan de ziekenhuizen in de rest van Noord-Holland.

Bij het Amsterdam UMC was geen sprake van extra drukte. "Er werden rond de 20 patiënten gezien, wat vergelijkbaar is met een normale weekenddag", laat de woordvoerder weten. "Twee patiënten hadden oogschade door vuurwerk. Alleen daaraan kon worden afgeleid dat het oud en nieuw was."

Onstuimige nacht

Zo rustig was het lang niet overal. In Alkmaar en Den Helder, waar geen vuurwerkverboden golden, was het druk op de spoedeisende hulp. Het was een onstuimige nacht", laat de woordvoerder van het Alkmaarse ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep weten. "Er zijn twaalf patiënten gezien met vuurwerkletsel. Door ontploffingen was er veel, ernstig, letsel aan de ogen, handen en gezicht." Bij een van de patiënten is volgens de woordvoerder sprake van heel ernstig letsel. In het Alkmaarse ziekenhuis zijn geen patiënten opgenomen met alcoholvergiftiging.

Bij het ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder was het volgens de woordvoerder ook druk vannacht. "Er zijn vier vuurwerkslachtoffers binnengekomen met letsel aan ogen, hand en aangezicht." In het ziekenhuis werden twee dertigers opgenomen met een alcoholvergiftiging. Het was hiermee drukker dan een gemiddelde nacht op de spoedeisende hulp in Den Helder.