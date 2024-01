Verregende vuurwerkshows, feest in Floradorp en rellende jongeren: zo verliep de jaarwisseling

De jaarwisseling was soms behoorlijk nat, met enkele incidenten, maar op veel plekken toch vooral feestelijk. Zo ook in Floradorp, waar het traditionele vreugdevuur in tegenstelling tot vorig jaar door mocht gaan.

Maar ongeregeldheden waren er dus zeker ook. Rond 23.00 uur moest de politie vanwege 'extreme overlast' ingrijpen op de Burgemeester van Leeuwenlaan in Slotermeer, een buurt waar de Mobiele Eenheid (ME) in het verleden vaker in actie kwam. "Er is ook met vuurwerk gegooid naar collega's", aldus de politie. Agenten bleven daarna nog uren actief in de wijk. Er werden meerdere mensen opgepakt.

Mobiele Eenheid in Slotermeer Inter Visual Studio / Talha Andaç

Mobiele Eenheid in Slotermeer Inter Visual Studio / Talha Andaç

Mobiele Eenheid in Slotermeer Inter Visual Studio / Talha Andaç

Mobiele Eenheid in Slotermeer Inter Visual Studio / Talha Andaç

Agenten op linie in Slotermeer Inter Visual Studio

Agenten op linie in Slotermeer Inter Visual Studio

Agenten op linie in Slotermeer Inter Visual Studio

Agenten op linie in Slotermeer Inter Visual Studio

Politie in actie in Slotermeer Inter Visual Studio

Politie in actie in Slotermeer Inter Visual Studio

Op de Insulindeweg in Oost, ook een bekende plek voor de ME, liep het rond 01.00 uur uit de hand. Jongeren waren al bezig met het gooien van zwaar vuurwerk. Ze keerden zich daarna tegen de politie. De ME zette busjes, agenten met schild en wapenstok en politiehonden in om de straat leeg te maken. Of daar ook jongeren werden opgepakt, kon de politie nog niet zeggen. De politie komt later vandaag met meer details over het eigen optreden en zal dan ook zeggen hoeveel verdachten er in totaal zijn aangehouden.

Grote groep jongeren valt politie aan in Amsterdam-Oost - NH Nieuws

Iets kleiner, maar legaal vreugdevuur in Floradorp Het vreugdevuur in Floradorp in Noord verliep, anders dan vorig jaar, wel goed. Organisator Patrick van Bronswijk van Flora4Life reageerde tevreden. "Politie blij, EHBO blij, stadsdeel blij, dijkbewoners blij." Het was er volgens hem wel iets minder druk en ook werd het vuur snel kleiner, omdat de stapel dit jaar niet zo hoog mocht zijn vanwege de wind.

Patrick - NH Nieuws

Op het Museumplein, op de Sloterplas en in Weesp waren vuurwerkshows. Ondanks een flinke stortbui die vlak voor middernacht over Amsterdam trok, kwam er veel publiek op die shows af. Bij de Sloterplas koos een aantal kijkers er wel voor om hun auto aan de kade te parkeren om de show warm en droog te kunnen zien. Er gold een verbod om vuurwerk af te steken, maar daar hielden maar weinig mensen zich aan. Toch leidde dat, voor zover nu bekend, niet tot grote ongeregeldheden.

De vuurwerkshow bij de Sloterplas, met publiek (soms in auto’s) rondom de plashttps://t.co/fIzKaqM8qD pic.twitter.com/gpuYMjpoz7 — AT5 (@AT5) December 31, 2023

De lichtshow op het Museumplein, ondanks het slechte weer inclusief vuurwerk https://t.co/fIzKaqM8qD pic.twitter.com/h8iAlbEKj4 — AT5 (@AT5) December 31, 2023