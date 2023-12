Liveblog oud en nieuw: Slotermeer vol ME-busjes, vuurwerk naar agenten gegooid

Opnieuw is de Mobiele Eenheid in actie gekomen. Dat gebeurde rond 23.00 uur op de Burgemeester van Leeuwenlaan in Slotermeer. Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van 'extreme overlast' door een grotere groep. "We proberen de rust op straat terug te krijgen. Er is ook vuurwerk gegooid naar collega's."

Agenten hebben al verschillende aanhoudingen verricht. De actie is op dit moment nog bezig.

Een buurtbewoner laat weten dat de straat eruit ziet als een 'oorlogsgebied'. "Ze staan er met honden en stokken. Mijn zoon zit in een steakhouse pizza te eten en hij durft niet eens naar buiten."

Vorig jaar was het tijdens de jaarwisseling ook onrustig in de buurt en trad de ME ook op.