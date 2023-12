Liveblog oud en nieuw: brandweer moet meerdere branden blussen

De brandweer moest de afgelopen uren verschillende keren uitrukken. Zo stond er om 21.45 uur een auto in brand op de Korfbalstraat in Nieuw-West. Vrijwel tegelijkertijd gebeurde dat ook op de Kijkduinstraat in Bos en Lommer.

Ook werden er ondergrondse vuilcontainers in brand gestoken op onder meer Bulgerstein in Buitenveldert, Lohuis in Noord en de Diemerparklaan op IJburg. Verder waren er meldingen van buitenbranden op het Banneplein in Noord, de Tweede Oosterparkstraat in Oost en de Voorburglaan in Nieuw-West.