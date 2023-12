Wekelijks auto-inbraken in omgeving P.C. Hooftstraat: "Alle dure spullen weg"

De straten die om de P.C. Hooftstraat in Zuid liggen blijken een geliefde plek voor dieven. Ze hebben het voorzien op auto's van mensen die komen winkelen in de luxe winkelstraat.

Dat blijkt uit een video die vanochtend werd gepubliceerd door politievlogger Jan-Willem Schut. Hij draaide een dienst mee met een wijkagent uit Zuid toen ze werden aangesproken door een omstander. Die vertelde hen dat er zojuist een achterruit van een auto was ingetikt.

De wijkagent was niet verrast. "Dat gebeurt meermaals per week hier. Je hebt de P.C. Hooftstraat hier in de buurt. Het is natuurlijk een dure buurt. Waar veel spullen worden gekocht met waarde. Dan zie je dat ze daarnaar op zoek gaan."

Het slachtoffer had zijn spullen wel verborgen, maar de dieven hadden waarschijnlijk een speciaal apparaat bij zich waarmee ze zijn laptop konden lokaliseren. Ze namen niet alleen zijn laptop mee, maar ook zijn aktetas, trolley en tas, die allemaal van een exclusief kledingmerk waren. "Alle dure spullen weg", vatte de automobilist samen.

Ook een buurtbewoner zag een patroon. Volgens haar rijden dieven 'de hele dag door de straat'.