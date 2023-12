Vrouw uit drijfzand bevrijd op Texel door de brandweer

Op Texel is een vrouw door de brandweer uit drijfzand gehaald. De vrouw kwam vast te zitten in het zand op het strand nabij De Cocksdorp.

Het lukte de vrouw niet om er zelfstandig weer uit te komen. Uiteindelijk heeft de brandweer de vrouw weten te bevrijden. De vrouw raakte niet gewond. Dat meldt de Texelse Courant.

Het is de tweede keer deze week dat er iemand vast komt te zitten in drijfzand op Texel. Afgelopen dinsdag kwam een man in de knel, maar hij wist er zelfstandig weer uit te komen.