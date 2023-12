Paarden op de vlucht door vuurwerk in Santpoort-Noord

Drie paarden zijn vanavond op hol geslagen in Santpoort-Noord. De dieren zijn waarschijnlijk geschrokken door het vuurwerk en er toen vandoor gegaan. De politie en omstanders hebben twee paarden kunnen vangen.

Twee paarden zijn door omstanders en de politie alweer gevangen. Zij liepen ter hoogte van de kruising Vlielantweg en de Hoofdstraat. Het derde paard is nog vermist. De buurtbewoners en politie zoeken samen door.

De paarden zijn ontsnapt in de omgeving van Velserbroek, melden omstanders. Vermoedelijk zijn ze geschrokken van een harde knal en er snel vandoor gegaan.

