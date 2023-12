Gemeente Hilversum last grote vuurwerkshow af

De gemeente Hilversum heeft besloten om de vuurwerkshow niet door te laten gaan. Door het slechte weer is het niet veilig om de vuurwerkshow te organiseren. Eerder vanavond werd ook de kindervuurwerkshow afgelast.

Het podium dat speciaal voor oudjaarsavond op de marktplaats werd gebouwd, wordt weer ingeladen. Van den Top: "Het was geweldig geweest om na drie jaar eindelijk weer samen met de inwoners van Hilversum op het marktplein de jaarwisseling te vieren met een mooie vuurwerkshow. Deze keer extra bijzonder omdat deze jaarwisseling de start is van het jaar waarin Hilversum zijn 600ste verjaardag viert."

"De onveranderde KNMI weersvoorspellingen voor vanavond, het dringend advies van het vuurwerk team en de omgevingsdienst lieten mij geen keuze. Voor alle betrokkenen een tegenvaller, in eerste plaats voor de inwoners van Hilversum, die ik deze prachtige show zo van harte had gegund."

