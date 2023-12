Weerfotograaf Sjef Kenniphaas wint weerfoto van het jaar

Vorig jaar won Kenniphaas al een prijs in het lokale krantje Dorpsgenoten, maar dit jaar sleept hij ook de prijs 'weerfoto van het jaar' binnen. En dat vindt hij eigenlijk nog veel leuker.

Vooral omdat deze landelijke prijs een publieksprijs is, legt hij uit. Het publiek mag stemmen op een van negen weerfoto's die Buienradar geselecteerd heeft. Dat er zoveel mensen op hem gestemd hebben, doet hem goed. "Hier doe ik het allemaal voor."

De foto is gemaakt op 3 maart, in zijn woonplaats Egmond aan Zee. Elke avond loopt hij even naar de boulevard, voor een foto van de zonsondergang. Maar die avond was speciaal, want voor de zon verscheen net een onweersbui. "Hoe de zon op die wolken schijnt, dat vind ik het mooiste aan de foto."

Nog lang niet stoppen

Aan stoppen denkt Kenniphaas nog lang niet. Hij begon in 2011, hij stuurde toen zijn eerste weerfoto naar RTL Nieuws. Inmiddels zijn er bijna 1700 foto's van hem op de televisie verschenen. "Ik doe het voor de mensen die het leuk vinden. En nu ik deze prijs heb gewonnen, merk ik dat zij echt blij voor me zijn. Na een uur had ik al 500 felicitaties."