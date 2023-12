Voor deze Volendammers kwam de hulp te laat: minstens zeven huizen onder water

In de wijk Zuideinde heeft het hoge water voor veel schade gezorgd. Minstens zeven kelders zijn daar onder water gelopen. Buurtbewoners zijn vooral boos omdat de gemeente eerder had moeten ingrijpen. "Ik kan er bijna om huilen, want het is niet normaal."

Huizen ondergelopen in Volendam - NH Nieuws

De kelders in de straat van Simon Schilder zijn volledig onder water gelopen. Hij woont aan de dijk Zuideinde, vlakbij het natuurgebied Slobbeland. Maandag zag hij al dat het hoge water tegen de dijk aanklotste, maar toen hij de gemeente belde kreeg hij geen respons. "Er komt gewoon niemand." Vannacht ging het goed mis. Het water is toen over de dijk geslagen en de straat in gestroomd. De meeste buurtbewoners zijn gewekt door het water, de rest is door de veiligheidsregio gewaarschuwd. Weggepompt De gemeente heeft het water vandaag rond vier uur weggepompt, terug het IJsselmeer in. Ook zijn er grote zandzakken geplaatst om de huizen tegen het hoge water te beschermen. Komende week zal het nog spannend worden. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil de komende dag nog verder zal stijgen. Woensdag wordt er ook oostenwind verwacht, maar het is nog niet duidelijk hoe krachtig die wind zal zijn.