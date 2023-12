Niet alleen knallend het nieuwe jaar in door vuurwerk, ook door onweer

We gaan niet alleen door vuurwerk knallend het jaar in, maar ook door hagel en onweer. Volgens NH-weerman Jan Visser wordt het een onstuimige jaarwisseling.

Op dit moment is het nog redelijk weer en klaart het hier en daar nog wat op. Richting de nacht zal dat veranderen. Dan zal er van tijd tot tijd een flinke bui langskomen, en flink gaan waaien: er worden windstoten tot 70 kilometer per uur verwacht.

Niet het ultieme weer om vuurwerk af te steken of te bekijken, toch denkt Visser dat de shows wel door zullen gaan vanavond. Bovenlands wordt het windkracht vijf, en dat is nog goed te doen. Aan de kust zal de wind iets harder zijn: tot windkracht zeven.

Winter

Morgen begint het jaar bewolkt, met af en toe wat zon. Het wordt een graad of acht. Het gaat nog even duren tot het winter wordt, volgens Visser is er pas vanaf volgend weekend kans op kou en vorst. Hij verwacht dat het dan overdag twee graden wordt en in de nacht een paar graden vriest. "Belangrijker is nog dat het dan ook droger is", aldus Visser.