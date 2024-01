"Eén moment zal mij altijd bij blijven: ik vraag Mandy over haar mogelijk korte leven"

Terugkijkend op 2023 brachten wij als NH en als redactie in de IJmond zoveel mogelijk menselijke verhalen. Of het nu ging over TATA Steel, de asielboot of de Breestraat: de verhalen belichtten altijd het persoonlijke element. Welke impact heeft het nieuwsfeit op de mensen die er wonen? Soms raken de verhalen ook onze verslaggevers.

Mandy, Robin en Jacky. Het zwaard van Damocles hangt boven de drie zusjes uit Beverwijk. Ik ben zelf vader van drie dochters en voor NH ontmoette ik drie zusjes op het strand bij Wijk aan Zee. Een van hen draagt iets met zich mee dat niemand onberoerd laat. Mandy heeft de Katwijkse ziekte.

Hersenbloedingen

De drie zusjes, vol van leven, vertellen mij over de erfelijke ziekte waar nog veel onbekend over is. De Katwijkse ziekte, waar geen medicijn voor is, kwam in eerste instantie voor bij families die uit Katwijk of uit de buurt van Katwijk komen. De oorzaak is een afwijking in een gen. Wie de ziekte heeft, krijgt vaak tussen de 45 en 65 jaar één of meer hersenbloedingen. De drie zusjes zagen het bij hun inmiddels overleden moeder, tante en oma gebeuren. Deze familieleden werden door de ziekte niet ouder dan 52 jaar.

De ziekte kan van ouder op kind worden overgedragen, maar dat is niet altijd het geval. Bij de zusjes weet Mandy door medisch onderzoek dat zij het heeft. Jacky en Robin kiezen ervoor om het nu nog niet te willen weten of zij de ziekte onder de leden hebben. De zusjes respecteren en begrijpen elkaars keuze.

Omdat de ziekte niet zo vaak voorkomt, wordt er ook niet zoveel onderzoeksgeld voor opgehaald dan bekendere ziektes. Mandy doet daarom samen met haar zusjes een inzameling door middel van een sponsorloop. Na onze berichtgeving horen we dat de crowdfunding storm loopt.

Levensvreugde

Eén moment zal mij altijd bij blijven in de duinen bij Wijk aan Zee. Ik vraag Mandy over haar mogelijk korte leven. Hoe is het om met dat idee te leven? Mandy is dan heel duidelijk. "Niemand weet hoe lang hij op deze aarde rondloopt. Ik leef van dag tot dag." Wat mij opvalt, is haar open houding en intense levensvreugde die er aan alle kanten van afspat. In een eerder journalistiek leven interviewde ik ontelbare coaches over verlichting en meditatie. Mandy is daar waar vele mensen een leven lang naar zoeken: volledig met haar aandacht in het hier en nu. Heel wat mensen hoor ik om mij heen voor het nieuwe jaar als voornemen hebben: pluk de dag. Ik vermoed dat Mandy uit de IJmond dat niet per se als voornemen heeft. Zij doet het.

Ik rijd naar huis, geïnspireerd, en moet denken aan een fragment van een gedicht van de Vlaamse Felix Timmermans, geboren in 1886 en overleden in 1947 door een kransslagadertrombose:



De kern van alle dingen

is stil en eindeloos.

Alleen de dingen zingen

Ons Lied is kort en broos.