Brand in woning Julianadorp, bewoners op tijd buiten

De brand op de tweede verdieping werd rond 14.30 uur gemeld, aldus een woordvoerder van de brandweer. Al gauw werd opgeschaald naar middelbrand, vertelt hij tegen NH. "Er kwam rook uit het dak en er wonen een een hoop mensen op het park."

Aanwezig

In de woning waren tijdens de brand meerdere bewoners aanwezig, zij waren op tijd buiten. "Veilig en zonder verwondingen", aldus de woordvoerder. Geen van de aanwezigen hoefde nagekeken te worden door het ambulancepersoneel.

Om 15.08 uur was de brand geblust en kon het sein brand meester worden gegeven. Salvage is ter plaatse en helpt de gedupeerden in de afhandeling. De Van Foreestweg was tijdelijk afgesloten en al het verkeer werd omgeleid, de weg is inmiddels weer vrijgegeven.