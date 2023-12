Drie Purmerendse huizen bestookt met zwaar vuurwerk in minder dan 48 uur

Bij drie Purmerendse woningen is in de afgelopen 48 uur schade aangericht door zwaar vuurwerk naar binnen te gooien. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is fors.

Gisteravond gebeurde hetzelfde bij een woning aan de Dobbestraat. Rond 20.20 uur worden ook die bewoners opgeschrikt door een explosie in de gang. Inmiddels staat vast dat het om vuurwerk ging. De ruiten waren gesprongen en de brievenbus was weggeblazen. De politie roept getuigen op zich te melden.

Gisteren meldde NH een ontploffing in een woning aan de Amazonelaan . De bewoners werden in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3.50 uur opgeschrikt door een harde knal. Er bleek explosief materiaal door de brievenbus te zijn gegooid, dat schade aan de voordeur en de ramen had veroorzaakt.

Vanochtend vroeg was een woning in de Sarongstraat aan de beurt. Rond 5.00 uur werd vuurwerk door de brievenbus gegooid. De explosie zette niet alleen de gang vol rook, maar vernielde ook de voordeur. Ook hier wordt getuigen gevraagd informatie te delen. De dader is volgens de politie mogelijk via de steeg van de Bornousstraat richting de Kaftanstraat gerend.

Het is niet bekend of er een verband tussen ontploffingen en vernielingen is.