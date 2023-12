Irene Schouten pakt ook nationale titel op 5000 meter

Irene Schouten uit Hoogkarspel heeft ook de Nederlandse titel op de 5000 meter gepakt. Dat deed ze in een tijd van 6.49,89 en voor de Noord-Hollandse was het de vierde keer dat ze deze titel pakt. Gisteren wist Schouten al op de 3000 meter goud te veroveren.

In een volgepakt Thialf werd Joy Beune tweede en Sanne in 't Hof derde. De 5000 meter mag je wel een Noord-Hollandse afstand noemen, want in de top tien zaten ontzettend veel Noord-Hollanders: Merel Conijn (6e), Robin Groot (7e), Esther Kiel (8e), Bente Kerkhoff (9e) en Esmee Visser (10e).