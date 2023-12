Morgen nemen duizenden mensen een nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat het ook weer tijd is voor de nieuwjaarsduik. In Egmond aan Zee duiken morgen zo'n 2.000 mensen het nieuwe jaar tegemoet. Wie het koude water trotseert, krijgt een mooie muts, erwtensoep en een speciale medaille.

Met 8 graden is het voor de deelnemers een stukje kouder dan de afgelopen tijd. Het wordt morgen een bewolkte dag, met een kleine kans op een beetje zon. Tijdens de duik lijkt het droog te blijven, maar later in de middag kan er een spatje regen vallen.

Schrikkeljaar

"We hebben meer aanmeldingen binnengekregen dan vorig jaar", zegt Hidde van der Pol van de organisatie terwijl hij mutsen staat te vouwen. Mensen kunnen zich nog tot het laatste moment aanmelden en dat raadt Hidde zeker aan. "Je krijgt ook een medaille en het is een schrikkeljaar, dus die heb je niet snel nog een keer", zegt hij enthousiast. "Maar een keer in de vier jaar."

Door het stormachtige weer is er een flink hoogteverschil ontstaan op het strand. "We hebben nu een podium van Moeder Natuur", zegt hij. Het podium is daarop opgebouwd. De rest van het strand is egaal gemaakt tot de kustlijn. "We zijn zaterdagmiddag gaan kijken en het zag er heel goed uit", zegt Hidde. "Het is dan laag water. Het is een heel mooi strand rond die tijd."

Over mogelijk schuim met PFAS erin maakt de organisatie zich weinig zorgen. "Er was geen schuim te zien vanmiddag en dat verwacht ik ook niet", zegt Hidde.

Meedoen

Iedereen die wil meedoen aan de nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee kan zich hier opgeven. Voor 7,50 euro steunt iedere deelnemer Stichting ALS, krijgt de duiker een warme muts en een kop erwtensoep. Vanaf 12.00 uur zijn er ook tickets te kopen op het strand. Wie het koude water niet wil trotseren, maar Stichting ALS wel wil steunen, is er ook alleen een muts te koop.

Volg de nieuwjaarsduik in Egmond aan Zee morgen live bij NH. Tussen 13.45 en 14.15 uur is de duik live te volgen in de app, op de website, of Facebook en YouTube.